

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-8-2020 فى البنوك المصرية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-8-2020 فى البنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 11-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:



عالميًا، ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، بعد فترة ركود دامت لأكثر من أشهر علي آثر الأضرارالناجمة من فيروس كورونا المستجد علي الأقتصاد العالمي، وأظهرت المؤشرات تحسن لمنطقة اليورو إلى -13.4 من -18.2 في يوليو، وارتفع أيضًا مؤشر الوضع الحالي إلى -41.3 من -49.5 في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ مارس، وذلك وفقًا لآخر مسح أجرته "سنتكس".



وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي الكويتي.

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ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 19.89، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.86.سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في البنوك المصريةكما تراجع سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.96، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.89.أسعار اليورو اليوموفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.90 جنيه وللبيع 19.11، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.98، كما ارتفع سعر اليورو في بنك عودة ليسجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.89.