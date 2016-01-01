"أبل" تصدر نظاما جديدا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظاما جديدا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذي سيأتي بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة.
أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذي يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعدد من التمارين الجديدة.
الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يعرض هواتف آيفون 11 في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 10 سبتمبر/ أيلول 2019
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