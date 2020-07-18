السكة الحديد تعيد تشغيل قطار مكيف وتمد مسير آخر بخط القاهرة - إسكندرية والعكس

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صورة الخبر: السكة الحديد تعيد تشغيل قطار مكيف وتمد مسير آخر بخط القاهرة - إسكندرية والعكس
السكة الحديد تعيد تشغيل قطار مكيف وتمد مسير آخر بخط القاهرة - إسكندرية والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطار مكيف رقم 930 من الإسكندرية إلى القاهرة، مع مد مسير قطار مكيف رقم 89 القادم من أسوان إلى القاهرة ليصل الإسكندرية، وذلك ابتداء من غدا الأربعاء.

وقررت السكة الحديد مد مسير قطار 89 مكيف - أسوان القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11.15 صباحا يصل الإسكندرية الساعة 1.55 ظهرا، مع عودة تشغيل قطار 930 من الإسكندرية الي القاهرة بحيث يقوم من الإسكندرية الساعة 8.10 مساء يصل القاهرة الساعة 11.20 مساء.

على جانب آخر أكدت هيئة السكك الحديدية مواصلتها أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات .

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

المصدر: اليوم السابع

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