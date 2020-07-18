

تعرف على درجات الحرارة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ تعرف على درجات الحرارة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

تشهد البلاد اليوم أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليكون الإحساس بحرارة الطقس أفضل من الأيام السابقة خاصة على مدن السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .



وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78– 32 )، السواحل الشمالية ( 80– 50 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 18) .

ويمكن التعرف على درجات الحرارة على مختلف محافظات مصر من خلال الجدول التالي:



