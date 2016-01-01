يعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، فهو له دور كبير فى حماية وتقوية العظام والأسنان من التعرض للعديد من المشاكل الصحية.
وقالت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية،إن الكالسيوم من أهم المعادن الموجودة في الجسم فهو أساسي في صحة العظام ، الأسنان ، العضلات ، القلب ، الأظافر.
ويعتبر من أهم مصادر الكالسيوم ...
_ الألبان والاجبان
_ الحليب البقري
_ الاسماك
_ المكسرات لوز ، جوز ، فستق
_ الخضار السبانخ ، بروكلي ، ملفوف ، بامية
_ الفواكه برتقال ، ليمون ، اناناس ، الكيوي ، التين
_ الشوفان ، السمسم
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التعليقات على أبرزها هشاشة العظام والخمول .. أضرار نقص الكالسيوم في الجسم
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