أبرزها هشاشة العظام والخمول .. أضرار نقص الكالسيوم في الجسم

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أضرار نقص الكالسيوم


يعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، فهو له دور كبير فى حماية وتقوية العظام والأسنان من التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

وقالت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية،إن الكالسيوم من أهم المعادن الموجودة في الجسم فهو أساسي في صحة العظام ، الأسنان ، العضلات ، القلب ، الأظافر.

ويعتبر من أهم مصادر الكالسيوم ...
_ الألبان والاجبان
_ الحليب البقري
_ الاسماك
_ المكسرات لوز ، جوز ، فستق
_ الخضار السبانخ ، بروكلي ، ملفوف ، بامية
_ الفواكه برتقال ، ليمون ، اناناس ، الكيوي ، التين
_ الشوفان ، السمسم

كما كشفت وسام سوقية عن أضرار نقص الكالسيوم بالجسم على النحو التالي:
_ تعب ، ارهاق ، خمول .
_ مشاكل في العضلات وتشنجات عضلية
_ هشاشة عظام
_ ترقق وتكسر الأظافر
_ جفاف الجلد ، خشونة الشعر

لذلك ينصح بـإتباع نظام غذائي صحي لتجنب أضرار نقص الكالسيوم في الجسم.

المصدر: elbalad

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