أبرزها هشاشة العظام والخمول .. أضرار نقص الكالسيوم في الجسم



أضرار نقص الكالسيوم أضرار نقص الكالسيوم



يعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، فهو له دور كبير فى حماية وتقوية العظام والأسنان من التعرض للعديد من المشاكل الصحية.



وقالت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية،إن الكالسيوم من أهم المعادن الموجودة في الجسم فهو أساسي في صحة العظام ، الأسنان ، العضلات ، القلب ، الأظافر.



ويعتبر من أهم مصادر الكالسيوم ...

_ الألبان والاجبان

_ الحليب البقري

_ الاسماك

_ المكسرات لوز ، جوز ، فستق

_ الخضار السبانخ ، بروكلي ، ملفوف ، بامية

_ الفواكه برتقال ، ليمون ، اناناس ، الكيوي ، التين

_ الشوفان ، السمسم

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كما كشفت وسام سوقية عن أضرار نقص الكالسيوم بالجسم على النحو التالي:_ تعب ، ارهاق ، خمول ._ مشاكل في العضلات وتشنجات عضلية_ هشاشة عظام_ ترقق وتكسر الأظافر_ جفاف الجلد ، خشونة الشعرلذلك ينصح بـإتباع نظام غذائي صحي لتجنب أضرار نقص الكالسيوم في الجسم.