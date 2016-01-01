

تغلب على إدمان الشاي.. مشروب صحي بديل للكافيين تغلب على إدمان الشاي.. مشروب صحي بديل للكافيين



عشاق الشاي لاحصر لهم ولا يستطيع الكثيرون حتى التفكير في بدء يومهم بدون فنجان شاى. ومع ذلك ، فإن أي شيء فائض يضر الجسم .



لذلك ، إذا كنت ترغب في التغلب على إدمان الشاي ، فلدينا شيء قد يساعدك. شارك طبيب الأيورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار مؤخرًا وصفة سهلة لشاي عشبي بدون حليب وأوراق شاي والتي يمكن أن تكون بديلًا جيدًا للشاي العادي. تم مشاركة الوصفة في الأصل بواسطة Satvik Movement ، وهي منصة تعليمية صحية غير ربحية.



قال الدكتور بهافسار: "هذا الشاي العشبي هو بديل للشاي الهندي التقليدي المصنوع من الحليب وأوراق الشاي. يساعد في التخلص من إدمان الشاي. مصنوع من مزيج من الأعشاب والنكهات الطبيعية ، بدون حليب وأوراق الشاي. يمكنك استخدام أي عشب طازج لصنع هذا الشاي - إكليل الجبل وأوراق الكاري والتولسي والورد ".

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كيفية صنع وصفة التخلص من إدمان الشايمكونات الوصفة2-3 عشبة الليمون ، مفرومة2 أعواد قرفة6 من براعم الهيل الأخضر½ معلقة الزنجبيل2 كوب - ماءنأخذ قدرًا ونضيف الماء ونتركه حتى يغلي.* سحق أعشاب الليمون وعيدان القرفة وبراعم الهال والزنجبيل في الهاون والمدقة.*أضفه إلى الماء وقم بتغطية المقلاة لمدة ثلاث دقائق حتى تتسرب النكهات.* صفي الشاي من خلال المصفاة في أكواب.