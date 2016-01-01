

احرص عليها.. 9 فوائد مهمة لتناول بصلة مسلوقة يوميا احرص عليها.. 9 فوائد مهمة لتناول بصلة مسلوقة يوميا



البصل من الأطعمة المفيدة للجسم، ولكن يمكن أن تتحقق فوائده بشكل أفضل من خلال تناوله مسلوقًا، لذلك يقول المعالج بالاعشاب مجدي الجندي، إن البصل المسلوق كنز كبير وله فوائد لا تعد، وهي:



- البصل المسلوق مفيد لإدرار البول وتفتيت الحصى وإدرار الطمث وتنشيط الكبد وعلاج الاستسقاء (تجمع الماء في الجسم).

- يخفض السكر ويقلل الإصابة بالجلطة ويوسع الشرايين ومفيد للمصابين بالذبحة والمحافظة على سيوله الدم.

- مفيد للوقاية من السرطان.

- مفيد لعلاج لأمراض الفيروسية والأنفلونزا وتلييف الكبد.

- مفيد للربو.

- يقتل الديدان ويؤكل مشوي.



- نصف بصلة أسفل كل قدم مع ربطها بقطعه قماش لمده 3ساعات أو من الليل إلى الصباح لعلاج الانفلونزا وارتفاع الحرارة والتهاب اللوزتين ومفيده كذلك للمصابين بكورونا أو الملامسين وتبدل البصله بأخرى بعد ساعتين اذا كانت الحراره مرتفعه مع غلي بصلة كبيره في اربعه أقداح ماء إلى أن يصبح قدحين يصفى يشرب وطعمه مقبول ماء وسكر ويشرب بين الوجبات لعلاج الأنفلونزا والسعال و الربو السكر الحصوات والذبحه الصدرية.

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- كما أن البصل معالج لمرضى ضيق في الشرايين او لعلاج التايفوئيد والسكر وجرثومه المعده وتقرحات الأمعاء.- كما أنه طعمه مقبول وحلو المذاق ومستساغ حتى للأطفال ويخفض الحراره ولايوثر على أصحاب المعده الضيفه والذين لايستطيعون تناوله وعديم الرائحة.