علاجات منزلية للنقرس .. أبرزها الماء والجنزبيل



علاجات منزلية للنقرس علاجات منزلية للنقرس



علاجات منزلية للنقرس.. من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرون، لأن مرض النقرس أصبح من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارًا.



ويعتبر مرض النقرس من أنواع التهابات المفاصل والذي يمكن أن يُصيب أي شخص على الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به وتزداد نسبة الإصابة عند السيدات، خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية ولحسن الحظ أن النقرس من الأمراض القابلة للعلاج وهناك أكثر من طريقة للتقليل من أخطاره ومضاعفاته.



علاجات منزلية للنقرس

يبحث دائما مرضى النقرس عن العلاجات و الوصفات المنزلية التى تساهم فى الحد من المرض و تخفف ألالم المرض أيضا، وقدم الباحثين و أطباء الطب البديل العديد من الخلطات و الوصفات السهلة التى يمكنك إتباعها و تحصل على نتائج مذهلة و التخلص من ألالم مرض النقرس.

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-العرقسوس ينصح مريض النقرس بتناول كوب أو اثنين من العرقسوس يوميًّا، ولكن عليه أن يراعي عدم الإفراط منه وبالأخص المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.-غلي أوراق الجرجير بالماء وتناوله؛ فهو مفيد جدًّا في علاج النقرس.-الكرفس يساعد في ازالة حمض اليوريك وهو اما ان يستخدم على هيئة اقراص من مستخلص حبوب الكرفس تناول 2-4 اقراص يوميا او شرب نصف كوب من عصير الكرفس يوميا لمدة 20 يوما.-الاناناس يحتوي على البروملين ،وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتين ,و يقر المعالجون بالطبيعة البروملين الصافي لتقليل من الالتهاب والتورم .- التين المجفف 3 حبات تين 3 مرات يوميا افضل العلاجات للنقرس.-الكرز أثبتت عدة دراسات احتوائه على مضادات الالتهابات المسببة للنقرس فهو يعمل على تخفيف مستويات حمض اليوريك في الجسم لذا ينصح بتناول 15-20 حبة من الكرز يوميًا لخفض الالتهاب والألم.- تناول عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم .-أكل الفجل يسكن أوجاع النقرس وألام المفاصل.علاج النقرس بالماء الباردقال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، أن زيادة حمض اليوريك في الدم لا تؤثر فقط علي حصوات الكلي بل يؤدي إلي النقرس عندما يتركز في المفاصل و يؤدي ذلك إلي ألم و تورم في إصبع القدم الكبير أو في أعقاب الكاحلين و الركبتين و المرفقين .أضاف النادي،أن يجب طرد حمض اليوريك من الجسم بإستمرار و أفضل طريقة هي تناول المزيد من الماء، حيث تساعد المياه مريض النقرس عند تناولها كل 30 – 40 دقيقة كما يمكنك إستبدال المياه بالمشروبات الصحية الأخري مثل ماء جوز الهند ، عصير الليمون ، عصير الفواكه.وينصح استشاري الطب البديل، بالحفاظ على تناول كميات كبيرة من السوائل التي تدخل الجسم لتساهم فى التقليل من حمض اليوريك وعلاج النقرس.علاج النقرس بالزنجبيلالزنجبيل من الأعشاب المهمة و الفعالة التى تساهم بشكل كبير فى علاج النقرس، فنصح الكثير من الأطباء بأستخدام مغلي الزنجبيل لعلاج النقرس و تخفيف الآلام.فيمكنك تحضير مغلي الزنجبيل لعلاج النقرس من خلال غلي 2 لتر من الماء ثم يتم بشر قطعة من الزنجبيل الطازج عليه ويتم تغطيه المقدار ويترك لمدة عشر دقائق وعندما يكون السائل دافئ يتم غمس قطعة من القماش وتعصر وتوضع فوق المفصل المصاب بالنقرس وتترك لبضعة دقائق.ثم يوضع قطعة قماش أخرى لكن تكون مبللة بالماء المثلج وتترك على منطقة مصابة لمدة أربعة دقائق، وتعيد وضع قطعة القماش المغمسة في شاي الزنجبيل الساخنة ويتم التبادل بين قطعتين لمدة ربع ساعة على الأقل.علاج النقرس بالاعشاب نهائياهناك الكثير العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس و علاجه أيضا، فمن أبرز الأعشاب و الأطعمة التى تساعد فى علاج النقرس نهائيا هما...-الخردل .. عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة.-يستخدم خل التفاح عادة لعلاج الصداع ومشاكل المعدة لأنه فعّال في تخفيف الألم، وقد ثبتت قدرته أيضًا على تخفيف ألم النقرس حيث يعمل خل التفاح على محاربة التهاب المفاصل والالتهابات بشكل عام فينصح بتناول كوبًا من الماء ومعه ملعقة من خل التفاح يوميًا ويمكن إضافة ملعقة عسل أيضًا.-يساعد الكركم على علاج النقرس، لذا ينصح بإضافته على الطعام عند الطهى بالإضافة إلى تناول مغلي الكركم.