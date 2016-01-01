بدون مبالغة.. 4 خطوات لمكياج صيفي أنيق

أحمر الشفاه هو ما يكمل مكياجك.. أولئك الذين يحبون المكياج لديهم أيضًا ارتباط قوي باللون الأحمر، لأنه لا يرفع من معنوياتك فحسب، بل يجعلك أيضًا تشعرين بالقوة الفائقة.
مؤخرًا ، نشرت ممثلة "الألعاب المقدسة" ، كوبرا سايت ، صورة بلون أحمر شفاه رائع غير لامع ولا يسعنا إلا أن نشعر بالرهبة من مظهرها. هنا ، نقوم بفك تشفير هذا المظهر لك في أربع خطوات سهلة.
خطوات للحصول على هذا المظهر
ابدأ بوجه رطب تمامًا. أفضل طريقة للقيام بذلك هي مزج القليل من كريم ستروب أو مرطب هايلايت مع كريم الأساس أو كريم بي بي للحصول على مظهر لامع. ضعيه على وجهك وتأكدي من مزجه جيدًا باستخدام خلاط جمال مبلل.
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