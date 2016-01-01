طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر .. عدة طرق لإزالته من جميع المناطق



طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر

تسعى الكثير من النساء إلى تعلم طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر لأنها من أكثر الخطوات الفعالة في التخلص من الشعر غير المرغوب فيه من مختلف أجزاء الجسم حتى المناطق الحساسة التي تتصف بالصعوبة وعدم إمكانية التخلص منها بصعوبة.



ونعرض في هذا التقرير طريقة عمل الحلاوة لإزالة الشعر بسهولة فى المنزل بوصفات متعددة :



طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر بالصور :

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لخبيرة التجميل فداء المغربىالعسل والليمون من افضل خلطات إزالة الشعر نهائيا تعتبر خلطة سحرية للتخلص من الشعر الزائد وتقلل نمو الشعر من جديد خلط معلقتين من عسل النحل مع نصف معلقة صغير من عصير الليمون ثم يوضع على النار قليلا ويترك ليبرد ثم يوضع على البشرة فى إتجاة نمو الشعر وتدلك البشرة كل دقيقة مع ترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يزال بالماء الفاتر ، كررى وصفة العسل والليمون لإزالة الشعر مرتين فى الاسبوع أو شهر ثم استمرى عليها مرة اسبوعيا.طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر من المناطق الحساسةلخبيرة التجميل منى رزق3 ملاعق سكرنصف كوب ماءقرص خميرةطريقة ماسك إزالة الشعر:-قومى بتنظيف الوجه جيدا بماء فاتر .- ضعى جميع المكونات فى اناء وقلبيهم جيدا.- امسحي بها المنطقة المطلوب إزالة الشعر منها واتركيها حتى تجف تماما، ثم ضعي الحلاوة على تلك المنطقة لتتم إزالته بسهولة.طريقة عمل الحلاوة لإزالة الشعر بالسكر والليمونلخبيرة التجميل فداء المغربىالسكر البنى مع عصير الليمون تعمل الخلطة على ازالة الشعر نهائيا بالمداومة كل اسبوع عليهافقط إخلطى ثلاث ملاعق من السكر البنى مع معلقة صغيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق من الماء لتكوين مزيج يوضع على مناطق نمو الشعر فى اتجاة نمو الشعر وتترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم تفرك البشرة بطريقة دائرية وتغسل البشرة بالماء.طريقة عمل الحلاوة لازالة الشعر نهائيافي حين أنه لا يشكل أي مخاطر صحية ، يمكن أن يكون الشعر غير المرغوب فيه حالة محرجة لكثير من الناس. يمكن أن تسبب الاختلالات الهرمونية ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، وبعض الأدوية ، والتغيرات الهرمونية بعد الحمل ، جميعها مشاكل شعر غير مرغوب فيها للنساء.يبدو أن التقدم في السن يؤدي أيضًا إلى المزيد من الشعر غير المرغوب فيه.توجدالكثير من العلاجات المنزلية الطبيعية لإزالة الشعر يمكن أن توفر الكثير من المال ، مع إزالة الشعر غير المرغوب فيه بشكل طبيعي وبدون أي آثار جانبية. سأشارك اليوم طريقة واحدة على وجه الخصوص والتي حققت الكثير من النجاحستحتاج فقط إلى بعض المكونات• 1 كوب سكر حبيبي• 2 ملعقة كبيرة ماء• 1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون• ميزان حرارة الحلوى• عصي المصاصة أو العصي الحرفية• شرائط قماشية (من القماش الاحتياطي أو مناشف أكياس الدقيق• مزج السكر والماء وعصير الليمون في قدر صغيرة.• م بالتسخين على نار منخفضة حتى يصل الخليط إلى مرحلة "الكرة الثابتة" على مقياس حرارة الحلوى (حوالي 245 درجة فهرنهايت). تأكد من عدم طهيه لفترة طويلة ، ولا تدعه يسخن أكثر من 250 درجة فهرنهايت.• يُرفع عن النار ويُترك الشمع يبرد إلى درجة حرارة الغرفة تقريبًا. عندما يكون الجو دافئًا قليلًا ، ولكنه بارد بدرجة كافية للتعامل معه ، يكون جاهزًا!• يمكنك تخزين أي شمع سكر إضافي ووضعه في الميكروويف لمدة 30 ثانية تقريبًا لإعادة تسخينه