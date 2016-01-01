تكات جديدة .. طريقة عمل الكفتة كالمحلات

طريقة عمل الكفتة كالمحلات
طريقة عمل الكفتة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ ولا تحتاج إلى الكثير من العناء وطريقة عمل الكفتة ليست طريقة موحدة ولكن هناك الكثير من الطريق لطريقة عمل الكفتة فهناك المشوية وكفتة الفراخ وغيرهم.
وطريقة عمل الكفتة المشوية سهلة وبسيطة وتناسب ميزانية البيت فلا تحتاج إلى الكثير من الأموال لذلك إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة المشوية في المنزل.
طريقة عمل الكفتة
مقادير عمل الكفتة
كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن
2 حبة بصل مبشورة ناعمة
4 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
طريقة عمل الكفتة
- نقوم ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانبا ونضيف البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- نضع البيكنج صودا للحم ونقلبه جيدًا حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانبًا.
- نقوم بتشكيل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن.
- نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيدًا.
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