ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.
وأفاد مراسل RT بأن انفجار خط غاز بأحد المباني السكنية بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند، أودى بحياة امرأة.
وأضاف أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى أصيبا إصابات بالغة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال تعمل على انتشال المصابين من تحت ركام المنازل التي هدمت بفعل الانفجار.
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التعليقات على وسائل إعلام: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية يسوي المنازل أرضا (فيديو)
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