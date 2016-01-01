وجه الجيش اللبناني رسالة شكر إلى مصر، بعدما أقلعت طائرة النقل العسكرية المصرية الثالثة، محملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى لبنان.
وقدم مندوب قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن إلياس جبر، الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.
وأعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، اللواء الركن محمد خير، عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الجيش اللبناني يوجه رسالة إلى مصر بعد وصول طائرة الجيش المصري الثالثة إلى بيروت (فيديو)
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق