سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي

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صورة الخبر: أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين سر غضب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تجاه رينيه فايلر المدير الفنى .

وقال عمر ربيع في تصريحاته عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".

وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لا يزال عقده ساريا مع الأهلي".

وتابع:" المدرب السويسري تحدث مع فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة إفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة".

المصدر: elbalad

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