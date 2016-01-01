كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين سر غضب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تجاه رينيه فايلر المدير الفنى .
وقال عمر ربيع في تصريحاته عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".
وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لا يزال عقده ساريا مع الأهلي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق