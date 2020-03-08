

البورصة تواصل الصعود والأسهم القيادية تقود الارتفاعات البورصة تواصل الصعود والأسهم القيادية تقود الارتفاعات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها الواضحة لليوم الثانية على التوالي بمستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، مدعومة باستمرار عمليات الشراء المؤسسية على اسهما منتقاة بالسوق تصدرتها الأسهم القيادية.



صعد المؤشر الرئيسي للبورصة " إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11006 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12931 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة.

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وفي سياق متصل، سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذا باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية 6606 أسهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي- مصر 3 آلاف سهم، كما باع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 72 ألف سهم.وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهي مدينة نصر للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، المنصورة للدواجن، رواد السياحة.