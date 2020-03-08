واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها الواضحة لليوم الثانية على التوالي بمستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، مدعومة باستمرار عمليات الشراء المؤسسية على اسهما منتقاة بالسوق تصدرتها الأسهم القيادية.
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة " إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11006 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12931 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة.
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التعليقات على البورصة تواصل الصعود والأسهم القيادية تقود الارتفاعات
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