

«الجمارك» تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود «الجمارك» تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود، ومنها منشور رقم 2 لسنة 2018 بشان قيام إدارات خدمة المتعاملين بعمل مسح ضوئي للمستندات المقدمة في حالة التسجيل الأول مرة أو تحديث بيانات المتعامل أو حفظها إلكترونيًا بقاعدة البيانات، وعدم طلب مستندات المتعاملين أوصورها في حالة حفظها على قاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك وسريان صلاحيتها.



وكذلك السماح بالبدء في عمليات التخليص على الشحنات باستخدام صور المستندات للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين كمرحلة أولى، والاتفاق بين مصلحة الجمارك ومجتمع التجارة على تطبيق ميزة التوقيع الإلكتروني عن طريق إدخال أصحاب الشأن بياناتهم من مقارهم،واجراء تكامل إلكتروني بين الهيئات الحكومية.



كما قامت مصلحة الجمارك بتطبيق قرار وزير المالية بشأن البيان الجمركي sad وتم تنفيذ العمل بنموذج البيان الجمركي مع الجهات ذات الصلة ومنها الربط بين الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتبادل الطلبات ونتائج فحص الواردات.