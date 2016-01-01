يبتلع النجوم.. اكتشاف ثقب أسود ضخم يشكل خطرا على الأرض

وضع الثقب الأسود الذي يزيد حجمه عن 34 مليار ضعف كتلة الشمس، العلماء في حالة تأهب في محاولة لفهم المزيد لأنه يحطم الأرقام القياسية في الكون.
الثقوب السوداء هي مناطق من الزمكان تتشكل عندما تنهار النجوم الضخمة في نهاية دورات حياتها ويمكن أن تستمر في النمو عن طريق امتصاص النجوم والاندماج مع الثقوب السوداء الأخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
يسمح هذا التفاعل للعلماء بتحديد وجودهم ، حيث يتم إطلاق الإشعاع الكهرومغناطيسي كضوء مرئي عبر الفضاء، وقد تمكن علماء الفلك من الوصول للعديد من الثقوب السوداء في قلب مجرة درب التبانة، واكتشفوا ثقب أسود هائل يبلغ حوالي 4.3 مليون كتلة شمسية.
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