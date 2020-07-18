

عادات شائعة تصيبك بخشونة الركبة توقفي عنها عادات شائعة تصيبك بخشونة الركبة توقفي عنها

تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي يعاني منها كبار السن و التي تؤثر على المفاصل.



ويمكن علاج الخشونة في منطقة الركبة بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .



وتعد أبرز أعراض الخشونة فهي آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهي عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.



يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية ونصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:

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1- قلة الحركة والجلوس لوقت طويل من أخطر العادات لأنها تسبب الضغط على المفصل مما يسبب الخشونة مع مرور الوقت.2- ضعف العظام نتيجة عدم الأغذية الصحية، وكذلك عدم كفاية الجسم من فيتامين د.3- الضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين".4- زيادة الوزن لها علاقة مباشرة بمشاكل العظام والغضاريف وخشونة الركبة.5-الوقوف لساعات طويلة، فهي أيضا عادة خطيرة تسبب إجهاد السطح الغضروفي بالركبة.يمكن حماية نفسك من خشونة المفاصل من خلال إنقاص وزنك حتى لا يتم الضغط على المفاصل كما أن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم بها الفرد تسبب إصابته بخشونة الركبة دون ان يدرى، منها الجلوس على الأرض والتى تؤثر على المفاصل، وعدم تحريك المفصل لفترة طويلة.