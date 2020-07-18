

في يومه العالمي.. حكاية الأرز باللبن.. تعرف على فوائده.. ووصفات غير تقليدية لعمله في يومه العالمي.. حكاية الأرز باللبن.. تعرف على فوائده.. ووصفات غير تقليدية لعمله

حتفل العالم فى اليوم باليوم العالمى للأرز باللبن وهو من الأكلات المغذية والشهية في نفس الوقت كما أنه يتميز بسهولة إعداده فى المنزل فى وقت قصير جدا.



الأرز باللبن هو طبق شهير يفضله الجميع، ويحرصون على تناوله فى شهر رمضان المبارك، وهو يعد واحدا من أشهر أطباق الحلوى العربية التي تمتاز بمذاقها اللذيذ وسهولة صنعها، ولا يعتقد الكثير أن للأرز باللبن حكاية فهو أكلة موصوفة بمكوناتها.



وقد انتشرت العديد من الأقاويل حول أصل اسم الأرز باللبن، وبداية صنعة، فيقال إن الأرز باللبن ظهر لأول مرة في عصر الدولة الأموية، حيث طلب "يزيد بن المهلب بن أبي صفرة" من الخدم صناعة حلوى خاصة له، فصنعوا الأرز باللبن وأسموه "المهلبية" وكان هذا أول اسم أطلق على الأرز باللبن".