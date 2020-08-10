

70 % تراجعا في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من 2020 70 % تراجعا في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من 2020

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، وذلك مقارنة بنفس الفتره من ٢٠١٩، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي .



ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي وصل حجم المبيعات الي ١,٧ طن مقارنه ب٥,٥ طن .



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كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول وفقا للتقرير بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربية المتحدة نسبة ٨٦٪؜ و السعوديه بنسبة ٨٠٪؜ و الكويت بنسبة ٣٥٪؜ .كما اثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبة ١٠٪؜ مقارنة بسنة ٢٠١٩ .