تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، وذلك مقارنة بنفس الفتره من ٢٠١٩، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي .
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي وصل حجم المبيعات الي ١,٧ طن مقارنه ب٥,٥ طن .
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التعليقات على 70 % تراجعا في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من 2020
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