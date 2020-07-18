

هل تعاني من أحدهم؟.. 5 أمراض تزداد حدتها صباحًا هل تعاني من أحدهم؟.. 5 أمراض تزداد حدتها صباحًا

الساعات الأولى من الصباح، من أكثر الأوقات المزعجة لعدد من المرضى، لأن التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم في هذا الوقت من اليوم، تتسبب في تفاقم الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض.في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" الأمراض التي تزداد حدتها في الصباح، وفقًا لموقع "Webmd".



1- القولون العصبييعاني مرضى القولون العصبي من آلام حادة بالمعدة في الصباح، نتيجة ارتفاع هرمون الكوريتزول بالجسم، ولكن سرعان ما يبدأ هذا العرض في الاختفاء تدريجيًا، خاصةً عند تناول الأطعمة الصحية والمشروبات الدافئة في وجبة الإفطار.



2- الصداعتزداد آلام الصداع حدةً في الصباح، لأن الحركة المفاجئة التي يتعرض لها الجسم بعد وضع الاسترخاء الذي اتخذه لساعات طويلة أثناء النوم، قد تتسبب في الشعور بألم شديد في الرأس، قد يستمر لفترة طويلة في حالة عدم الحصول على القسط الكافٍ من النوم أو تخطي وجبة الإفطار.

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3- الغثيانيشعر بعض الأشخاص بالرغبة في التقيؤ فور الاستيقاظ صباحًا، بسبب التغيرات الهرمونية التي يشهدها الجسم في هذا الوقت أو ارتجاع أحماض المعدة إلى الحلق كما يحدث مع السيدات أثناء الحمل.اقرأ أيضًا: أبرزها الربو.. 6 أمراض تمنعك من النوم ليلًا4- ارتفاع السكر في الدممن المشكلات الصحية التي يواجهها مرضى السكري فور الاستيقاظ، وغالبًا ما يكون السبب وراء ذلك، هو ارتفاع بعض الهرمونات، خاصةً الكوريتزول والأدرينالين، هذا بالإضافة إلى استهلاك الجسم للإنسولين أثناء النوم وعدم وجود ما يكفي منه لفترة الصباح.5- التهاب الحلقالتنفس عن طريق الفم أثناء النوم، قد يتسبب في جفاف مجرى التنفس، ومن ثم الشعور بالتهاب حاد في الحلق عند الاستيقاظ صباحًا، وللتغلب على هذه المشكلة، ينصح الأطباء بتناول المشروبات العشبية الدافئة، لمكافحة الالتهابات وتسكين الألم المصاحب لها.