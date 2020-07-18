هل تعاني من أحدهم؟.. 5 أمراض تزداد حدتها صباحًا

الساعات الأولى من الصباح، من أكثر الأوقات المزعجة لعدد من المرضى، لأن التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم في هذا الوقت من اليوم، تتسبب في تفاقم الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض.في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" الأمراض التي تزداد حدتها في الصباح، وفقًا لموقع "Webmd".
1- القولون العصبييعاني مرضى القولون العصبي من آلام حادة بالمعدة في الصباح، نتيجة ارتفاع هرمون الكوريتزول بالجسم، ولكن سرعان ما يبدأ هذا العرض في الاختفاء تدريجيًا، خاصةً عند تناول الأطعمة الصحية والمشروبات الدافئة في وجبة الإفطار.
2- الصداعتزداد آلام الصداع حدةً في الصباح، لأن الحركة المفاجئة التي يتعرض لها الجسم بعد وضع الاسترخاء الذي اتخذه لساعات طويلة أثناء النوم، قد تتسبب في الشعور بألم شديد في الرأس، قد يستمر لفترة طويلة في حالة عدم الحصول على القسط الكافٍ من النوم أو تخطي وجبة الإفطار.
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