متى يحتاج مريض الاكتئاب إلى تغيير العلاج؟.. 5 علامات تكشف له ذلك

يتعين على مرضى الاكتئاب تناول مضادات الاكتئاب لفترة طويلة، عادةً ما يحددها الطبيب، للسيطرة على الأعراض المصاحبة لهذا المرض النفسي.ولكن مع مرور الوقت، قد تتراجع فعالية أنواع محددةً من مضادات الاكتئاب، وقد تتوقف نهائيًا عن العمل، مما يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية للمريض بعد تحسنها، الأمر الذي يتطلب منه سرعة استشارة الطبيب المختص، لتغيير العلاج.يستعرض الكونسلتو في التقرير التالي، علامات توقف مضادات الاكتئاب عن العمل، وفقًا لموقع "Everydayhealth".
1- الاستجابة السريعةأكد بعض الأطباء أن الاستجابة السريعة لمضادات الاكتئاب قد تدل على عدم فعاليتها، لأن هذه الأدوية تحتاج لفترة من الوقت، تتراوح ما بين أسبوعين و12 أسبوع، لكي تتمكن من زيادة المواد الكيميائية العصبية المسئولة عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين.
2- النسيانيعتبر النسيان من الأعراض المصاحبة لمرض الاكتئاب، إلا أن هذا العرض قد يعاني منه بعض المرضى بشكل مفاجئ عندما تتوقف مضادات الاكتئاب عن العمل.
3- الشعور بالطاقةيعتقد بعض المرضى أن الطاقة التي تسري بأجسادهم بعد تناول مضادات الاكتئاب دليل على مدى فعاليتها، خاصةً أنهم كانوا يعانون من الخمول والكسل قبل الحصول عليها.وهذا ما نفاه بعض الأطباء، مؤكدين أن ارتفاع الطاقة الجسدية قد يشير في بعض الأحيان إلى أن مضادات الاكتئاب لا تعمل بالشكل المطلوب، ويجب التوجه إلى الطبيب المعالج، لاستبدالها بأنواع أخرى أكثر فعالية.اقرأ أيضًا: تعاني من الاكتئاب؟.. إليك أفضل 5 رياضات لمحاربته
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