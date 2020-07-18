

منها السلمون.. 6 أطعمة مفيدة لصحة العمود الفقري منها السلمون.. 6 أطعمة مفيدة لصحة العمود الفقري

يعتقد بعض الأشخاص أن آلام الظهر تحدث فقط، نتيجة الوقوف لفترات طويلة أو اتخاذ وضعيات خاطئة عند الجلوس، مع العلم أن سوء التغذية قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بهذه المشكلة المزعجة.في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لصحة العمود الفقري، وفقًا لموقع "Spine Universe".



1- البقوليات

تحتوي البقوليات -مثل العدس والفاصولياء والفول- على نسبة عالية من البروتين المفيد لصحة العظام، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة التهابات العمود الفقري.



2- السلمون

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية المفيدة لصحة العمود الفقري، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على تخفيف آلام العظام، فضلًا عن دورها الفعال في الحفاظ على صحة الغضاريف والفقرات من التآكل.

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3- زيت السمسميعد زيت الزيت من الزيوت الطبيعية المفيدة لصحة العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 9، والتي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، حيث تساعد على مكافحة التهابات العمود الفقري، هذا بالإضافة إلى دورها الفعال في التخفيف من حدة آلام الظهر.