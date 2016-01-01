عادات شائعة تصيبك بخشونة الركبة توقفي عنها

تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي يعاني منها كبار السن و التي تؤثر على المفاصل.
ويمكن علاج الخشونة في منطقة الركبة بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .
وتعد أبرز أعراض الخشونة فهي آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهي عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.
يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية ونصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:
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