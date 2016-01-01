قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعمل على تأهيل الطلاب عمليا وليس الحصول على شهادة علمية فقط.
وأضاف الدكتور طارق شوقى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن لدينا 5 سنوات من الانجاز في المراحل الاولى من التعليم ونجحت فعليا.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في تطوير الثانوية العامة منذ عام 2018.
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التعليقات على طارق شوقى:الوزارة بدأت تطوير الثانوية العامة منذ عام 2018..فيديو
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