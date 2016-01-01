

طارق شوقى:الوزارة بدأت تطوير الثانوية العامة منذ عام 2018..فيديو طارق شوقى:الوزارة بدأت تطوير الثانوية العامة منذ عام 2018..فيديو



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعمل على تأهيل الطلاب عمليا وليس الحصول على شهادة علمية فقط.



وأضاف الدكتور طارق شوقى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن لدينا 5 سنوات من الانجاز في المراحل الاولى من التعليم ونجحت فعليا.



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في تطوير الثانوية العامة منذ عام 2018.

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وأوضح الدكتور طارق شوقى أن تجربة التطوير لمدة عامين ونصف قبل كورونا ساعدتنا على النجاح خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.وأشار إلى أنه تفاجأ برسالة من والدة طالبة حاصلة على 409 تشتكي من المنظومة التعليمية، معلقا عليها "هذه الدرجة لم يحصل عليها زويل ومصطفى العقاد ولا نجيب محفوظ".