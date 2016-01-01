كشف محققون في موقع انفجار مرفأ بيروت، عن وجود غرف سرية تحت الأرض، ما منحهم أمال جديدة في العثور على بعض الأشخاص المفقودين بداخل هذه الحجر، على قيد الحياة.
ووفقا لوسائل الإعلام العالمية فإن المساحة الموجودة تحت سطح الأرض، اسفل مرفأ بيروت، مكونة من مجموعة غرف، تم إنشاءها لإستخدامها وقت الطوارئ.
وقال مراسل فضائية سكاي نيوز استراليا إنه تم العثور على متاهة أسفل الانفجار، اكتشف منها غرفة واحدة فقط، ما يزيد الامال في العثور على المفقودين أحياء.
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التعليقات على العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر
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