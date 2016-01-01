العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر

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صورة الخبر: مرفأ بيروت المدمر
مرفأ بيروت المدمر

كشف محققون في موقع انفجار مرفأ بيروت، عن وجود غرف سرية تحت الأرض، ما منحهم أمال جديدة في العثور على بعض الأشخاص المفقودين بداخل هذه الحجر، على قيد الحياة.

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية فإن المساحة الموجودة تحت سطح الأرض، اسفل مرفأ بيروت، مكونة من مجموعة غرف، تم إنشاءها لإستخدامها وقت الطوارئ.

وقال مراسل فضائية سكاي نيوز استراليا إنه تم العثور على متاهة أسفل الانفجار، اكتشف منها غرفة واحدة فقط، ما يزيد الامال في العثور على المفقودين أحياء.

وأدى الانفجار القوي الذي وقع يوم الثلاثاء إلى تدمير جزء كبير من الميناء والكتل المحيطة به، حيث تطايرت نوافذ آلاف المباني في جميع أنحاء بيروت بفعل موجة الصدمة القوية.

ويقدر المتخصصون في المتفجرات أن نترات الأمونيوم لها تأثير مكافئ يتراوح بين 200 و 500 طن من مادة تي إن تي، وهو قريب من إنتاج قنبلة نووية تكتيكية صغيرة.

المصدر: سكاي نيوز

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