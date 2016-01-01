التعليم توضح الخطوات الصحيحة لتظلمات الثانوية العامة.. فيديو



الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم تسجيل أعلى نسبة في عدد التظلمات بمادة اللغة العربية، متابعا: التزاحم المنتشر لأولياء الأمور من اجل دفع رسوم التظلم بالرغم من أن الوزارة اتاحت الدفع الفوري، إلا أن معظم الأولياء الأمور توجهوا إلى الكنترول من أجل دفع الرسوم.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن ما تم تقديره لا يعاد تقديره، حيث أن الدرجات المقدره لا يمكن تعديلها، ولكن يمكن التظلم على بعض الجمل التي لم تحتسب وأيضا يمكن كتابة ملحوظات على المسودات لاحتسابها.



وتابع: أن العام الدراسي الجديد يبدأ 17 أكتوبر المقبل سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، مؤكدا أن التأخير في بدء الدراسة ليس بسبب كورونا ولكن نظرا لتأخير عقد امتحانات التعليم الفني.

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وأوضح أن وزير التعليم كلف لجان لبحث تفاصيل العام الدراسي سواء عدد الطلاب الذين سيحضرون داخل الفصل أو أيام الدراسة وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل 20 سبتمبر المقبل.وشدد على أن المدارس الدولية غالبا ما تبدأ الدراسة بها قبل الموعد الذي تعلنه الوزارة بأسبوعين أو ثلاثة، نظرا لأن المناهج والخريطة الزمنية تختلف عن المدارس الحكومية.