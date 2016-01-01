التعليم العالي: خفض عدد المتقدمين إلى كليات الصيدلة هذا العام.. فيديو

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قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وجود جائحة كورونا كان تقييم حقيقي لعملية رقمنة التعليم في مصر، متابعا: من فترة أصبح مكتب التنسيق الحكومي يعمل إلكترونيا، بالإضافة إلى أن حاليا أصبح هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة أيضا.



وتابع "عبدالغفار" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن دور مكتب التنسيق أن يتعامل مع من لا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت، وذلك من خلال توجيهه إلى مكاتب التنسيق للتسجيل، مد مكتب التنسيق تحول من مكان لتلقي الملفات إلى مكان لتقديم خدمة ومساعده للأخرين.



وأضاف أن هناك أكثر من 90% من الأشخاص في مصر يتعاملون مع الإنترنت والأجهزة الذكية، متابعا: يجب أن نفرق بين الحد الأدنى للتقديم والحد الأدنى للقبول، لافتا إلى أن الحد الأدنى للتقديم هو الذيم تقسيمه إلى مرحلة أولى وثانية وثالثة، وهذا يعتمد على النتائج و المجموع التكراري.

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وفيما يخص الحد الأدنى للقبول، أوضح أن الحد الادنى للقبول يعتمد على عدد الطلاب المحددين بالقبول في الكليات، وأيضا رغبة المتقدمين في التقدم للكليات، بالإضافة إلى القدرة التعليمية لدى المؤسسة من الأساتذة وغيره.وأوضح أن بالفعل هناك زيادة في مجاميع الطلاب وأيضا هناك زيادة في أعداد الكليات والجامعات، متابعا: تم أضافافة 3 جامعات حكومية وما يقارب من 4أو5 جامعات خاصة، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية، والعديد من الفروع الخاصة بالجامعات الأجنبية.ولفت إلى أنه تم خفض عدد المتقدمين إلى كليات الصيدلة هذا العام، وذلك وفقا للدراسة التي اجرتها وزارة التعليم العالي مع وزارة الصحة من أجل معرفة احتياج مصر من الكليات الطبية، وبناء على هذا وعلى نسبة الاحتياجات في كل قطاع قررنا تقليل عدد المتقدمين إلى كليات الصيدلة.