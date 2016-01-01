تقوي المناعة وتحسن الهضم.. 5 مشروبات غنية بـ فيتامين c

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مشروبات غنية بـ فيتامين c

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ، يحتاج الجسم لمزيد من التغذية الصحية السليمة وتناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة، فالدايد من العصائر والمشروبات يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات .

وأوصى موقع healthline بتناول 5 مشروبات صحية تقوي المناعة وتحسن عملية الهضم وهي :

1- الينسون : غني بالعناصر المعدنية وفيتامين سي ، ويقوي المناعة بشكل فعال ، ويخلصك من أعراض البرد

2- النعناع : يعمل على تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة ، كما أنه مهدئ للأعصاب ، ومفيد في حالات القولون العصبي

3- الزنجبيل : غني بفيتامين سي و b6 ، وهو من أهم أنواع التوابل التي عليك إضافتها لنظامك اليومي باستمرار فهو فعال في تقوية المناعة

4 - الشاي الأخضر : غني بفيتامين e و c و B ، كما أنه يساعد على حرق الدهون ويحسم الهضم

5- الكركديه : يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الصحية للمناعة .

المصدر: موقع healthline

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