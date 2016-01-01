في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ، يحتاج الجسم لمزيد من التغذية الصحية السليمة وتناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة، فالدايد من العصائر والمشروبات يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات .
وأوصى موقع healthline بتناول 5 مشروبات صحية تقوي المناعة وتحسن عملية الهضم وهي :
1- الينسون : غني بالعناصر المعدنية وفيتامين سي ، ويقوي المناعة بشكل فعال ، ويخلصك من أعراض البرد
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التعليقات على تقوي المناعة وتحسن الهضم.. 5 مشروبات غنية بـ فيتامين c
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