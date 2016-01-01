بعد تحذيرات الصحة.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب

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خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية

يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول المكملات الغذائية، والفيتامينات بشكل دائم يساعدهم في الحصول على صحة أفضل، ولكن تناول كميات غير محددة، دون الخضوع لإشراف الطبيب قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، أو الوفاة.

ووفقا لما كشفه موقع " webmd" نستعرض معكم خطورة تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب..

قد تشمل هذه المخاطر أعراضا خفيفة إلى حد ما ومنها :
صعوبة النوم أو التركيز ، ومشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز ، أو الشعور بمزيد من الانفعال، ويمكن أن يؤدي إلى جرعة زائدة من الفيتامينات ، والتي يمكن أن تكون خطيرة وفي بعض الحالات تهدد الحياة .

كما يمكن أن تؤدي أعراض الجرعات الزائدة من فيتامين (د) إلى مشاكل صحية مزعجة ، على الرغم من أنها قد تكون مؤقتة ، تشمل الغثيان والقيء والإمساك المتناوب والإسهال، وفي بعض الأحيان ، قد تؤدي الجرعات الزائدة من فيتامين (د) إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب.

وتبين أن تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) أثناء الحمل يزيد من احتمالية الإصابة بالتخلف العقلي عند الأطفال، وعلى الرغم من أن المتطلبات اليومية الموصى بها من فيتامين (د) هي حوالي 1000 وحدة دولية ، إلا أن العديد من الأطباء يعتقدون أن هذا منخفض جدًا ويصفون بانتظام المزيد لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين (د).

كما يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين ب 6 إلى تسمم الأعصاب، بينما يمكن أن يؤدي فيتامين ب 3 إلى الغثيان واليرقان وتسمم الكبد، والكثير من حمض الفوليك أيضًا يمكن أن يخفي أعراض نقص فيتامين ب 12.

المصدر: موقع " webmd"

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