طعام خارق يعالج ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

يعانى عدد كبير من الناس من ارتفاع ضغط الدم الذى يتسبب فى مشاكل ومضاعفات اخرى قد تصل فى بعض الاحيان للموت.

عرض موقع "بولد سكاى" ان هناك نوع خضار طبيعي يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم.

تحتوي البازلاء على كميات عالية من البروتينات التي يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم ، وتحارب ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.



كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية التى تساعد فى حماية الانسان من امراض عديدة وحمض الفوليك الذى يفيد نظام القلب والأوعية الدموية ويحسن كفائتهما فى العمل.

ويمكن اعداد البازلاء بوصفات متنوعة مثل البازلاء مع الجزر و الشوربة وصينية البطاطس مع البسلة.

