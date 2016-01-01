طعام خارق يعالج ارتفاع ضغط الدم

آخر الأخبارالصحة والجمال › طعام خارق يعالج ارتفاع ضغط الدم

صورة الخبر: ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يعانى عدد كبير من الناس من ارتفاع ضغط الدم الذى يتسبب فى مشاكل ومضاعفات اخرى قد تصل فى بعض الاحيان للموت.
عرض موقع "بولد سكاى" ان هناك نوع خضار طبيعي يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم.
تحتوي البازلاء على كميات عالية من البروتينات التي يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم ، وتحارب ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.

كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية التى تساعد فى حماية الانسان من امراض عديدة وحمض الفوليك الذى يفيد نظام القلب والأوعية الدموية ويحسن كفائتهما فى العمل.
ويمكن اعداد البازلاء بوصفات متنوعة مثل البازلاء مع الجزر و الشوربة وصينية البطاطس مع البسلة.

المصدر: بولد سكاى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طعام خارق يعالج ارتفاع ضغط الدم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80917

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager