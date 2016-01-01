5 نصائح للحفاظ على الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائى.. عدم فتح الثلاجة أبرزها



نصائح للحفاظ على الطعام نصائح للحفاظ على الطعام

قد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي بين الحين والآخر فى إفساد الأطعمة داخل الثلاجة والفريزر، ولتجنب حدوث ذلك يجب اتباع بعض النصائح البسيطة للحفاظ على الطعام طازجاً لأطول فترة ممكنة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "insider"، مثل غلق باب الثلاجة خلال فترة انقطاع التيار ونقل الأطعمة للفريزر وغيرها من النصائح.



نصائح للحفاظ على الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائى:

غلق باب الثلاجة لأطول فترة ممكنة

يجب خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، غلق باب الثلاجة والفريزر، ففي حالة انقطاع التيار الكهربائي، تبقى الثلاجة باردة لمدة تصل إلى أربع ساعات ويحتفظ الفريزر المغلق بدرجة حرارته لمدة 24 ساعة إذا كان نصف ممتلئ و 48 ساعة إذا كان ممتلئ، لذلك ينصح بإغلاق باب الثلاجة.



وخلال الساعات القليلة الأولى بعد انقطاع التيار الكهربائي، يفضل تناول الأطعمة الموجودة على الأرفف والاحتفاظ بالمشروبات في المبرد لعدم الاضطرار لفتح أبواب الثلاجة.

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شراء أجهزة ترمومتر لحفظها داخل الثلاجة والفريزريجب ضبط الثلاجة عند درجة حرارة 40 فهرنهايت أو أقل منها وضبط الفريزر عند درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت أو أقل.ويساعد الاحتفاظ بجهاز ترمومتر داخل كل من الثلاجة والفريزر، فى معرفة درجة الحرارة خلال انقطاع الكهربائى، للحفاظ على الطعام والشراب.الاحتفاظ بقطع ثلج وتجميد زجاجات المياهيفضل شراء أكياس لحفظ قطع الثلج لاستخدامها أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائى، للحفاظ على الأطعمة والمشروبات، وإذا كان الفريزر يحتوى على صانع ثلج، يجب فى هذه الحالة تفريغ مكعبات الثلج في أكياس تخزين في كل مرة يمتلئ فيها الدرج.وأوصت وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا بالاحتفاظ بزجاجات المياه في الفريزر والتى تساعد فى الحفاظ على برودة الأطعمة المجمدة لفترة أطول فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.جمع الطعام المجمد في الفريزرأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتجميع كل الأطعمة المجمدة معًا في الفريزر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حيث يساعد ذلك فى الحفاظ على برودة الطعام لأطول فترة ممكنة، وينصح بنقل الحليب واللحوم وبقايا الطعام.حفظ الطعامحفظ الطعام داخل مبرد خلال فترة انقطاع التيار الكهربائىإذا انقطع التيار الكهربائى لأكثر من ساعتين إلى أربع ساعات، فإن الصليب الأحمر الأمريكي يوصي بتعبئة الطعام في مبرد، وفى حالة انقطاع الكهرباء لأكثر من يوم، يجب فى هذه الحالة نقل الأطعمة لمبرد أخر، مع التخلص من أى طعام تعرض لدرجات حرارة تزيد عن 40 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعتين، أو أعلى من 90 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعة، لأنه يصبح غير صحى فى هذه الحالة.