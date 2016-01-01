5 نصائح لمكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة.. وفرى فلوس كريم الأساس



نصائح لمكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة نصائح لمكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة



تطبيق المكياج من الطقوس اليومية التى تحرص عليها الكثير من الفتيات، إلا أن روتين ارتداء الكمامة فرض الكثير من التغييرات التى يمكن أن تطرأ على أدوات المكياج التى تستخد بشكل يومى، نظرًا لكونها تخفى أغلب ملامح الوجه باسئثناء العينين، لذا فقد نشر موقع مجلة "elle" بعض النصائح التى يمكنها مساعدتك فى تطبيق مكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة الطبية.



انسي كريم الأساس

يحجب كريم الأساس وصول الأكسجين إلى مسام البشرة، ولأن الكمامة الطبية تغطي نصف الوجه أصبح يمكنك التخلى عنه وتوفير أموال شرائه، والعمل على توحيد لون البشرة فقط واستخدام المرطب المناسب الذى يحتوى على واقى الشمس.



ماركة المكياج مهمة

اختارى ماركة المكياج والمنتجات التى تضمن لك عدم التلطخ أسفل الكمامة الطبية، وكذلك المستحضرات التي تدوم لفترات طويلة، وإذا كنتِ من هواة استخدام المكياج الذى يدوم طويلا ستكون تلك المهمة سهلة بالنسبة إليكِ.

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رسم الحواجبعند ارتداء الكمامة الطبية يزداد التركيز على مكياج العيون باعتبارها البارزة فى الوجه، لذا يجب الاهتمام بالحاجبين لأنها يبرزان جمال الوجه والعيون معًا، فإذا كان حاجبيك سميكين يمكنك تمشيطهما جيدًا، أما إذا كانا خفيفين فاستخدمى ظلا طبيعيا ليصبحا ظاهرين.ألوان الأيشادو المبهجةظلال العيون أو الأيشادو كما نعرفه من الخطوات المهمة أيضًا التي يجب الاهتمام بها، فاختاري الألوان المبهجة أو درجات الباستيل، وإذا كانت الإطلالة السموكي تناسب عينيكِ يمكنك الاستعانة بها لإطلالة مبهرة وملفتة للأنظار.زبدة الكاكاواستخدام أحمر الشفاه أو الروج لن يكون مجديًا في تلك الحالة، لأنك شفتيك بالفعل ستختفي أسفل الكمامة، إلا أنه يجب ألا تغفلي ترطيبهما جيدًا، لأن ارتداء القناع قد يؤثر على نضارتهما، لذا استخدمي بلسم الشفاه المناسب "زبدة الكاكاو" لحمايتهما.