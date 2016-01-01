تطبيق المكياج من الطقوس اليومية التى تحرص عليها الكثير من الفتيات، إلا أن روتين ارتداء الكمامة فرض الكثير من التغييرات التى يمكن أن تطرأ على أدوات المكياج التى تستخد بشكل يومى، نظرًا لكونها تخفى أغلب ملامح الوجه باسئثناء العينين، لذا فقد نشر موقع مجلة "elle" بعض النصائح التى يمكنها مساعدتك فى تطبيق مكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة الطبية.
انسي كريم الأساس
يحجب كريم الأساس وصول الأكسجين إلى مسام البشرة، ولأن الكمامة الطبية تغطي نصف الوجه أصبح يمكنك التخلى عنه وتوفير أموال شرائه، والعمل على توحيد لون البشرة فقط واستخدام المرطب المناسب الذى يحتوى على واقى الشمس.
ماركة المكياج مهمة
اختارى ماركة المكياج والمنتجات التى تضمن لك عدم التلطخ أسفل الكمامة الطبية، وكذلك المستحضرات التي تدوم لفترات طويلة، وإذا كنتِ من هواة استخدام المكياج الذى يدوم طويلا ستكون تلك المهمة سهلة بالنسبة إليكِ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 نصائح لمكياج يتناسب مع ارتداء الكمامة.. وفرى فلوس كريم الأساس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق