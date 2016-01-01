لجنة مكافحة كورونا: اقتراب موجة ثانية من كورونا متوقف على هذا الأمر .. تفاصيل

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أزمة كورونا

قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، إن نجاح مصر فى أزمة كورونا يعود بدوره للقيادة السياسية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن عدم حدوث الموجة الثانية يرتبط بشكل رئيسى بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة .

وأشار الدكتور حسام حسنى إلى أن المواطن المصرى نجح لحد كبي فى التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن مصر نجحت فى السيطرة فقط على الفيروس ولكن ليس القضاء فى السيطرة على وباء كورونا حتى الآن.

المصدر: اكسترا نيوز

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