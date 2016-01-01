اندلع حريق كبير في تلة مار إلياس في منطقة حارة صيدا قرب مركز للجيش اللبناني؛ حسبما أفادت شبكة "إل بي سي" اللبنانية.
وتحاول سيارات الإطفاء وعناصر الجيش السيطرة على الحريق.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من وقوع انفجار مدوي في مرفأ بيروت أسفر عن وفاة نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين إلى جانب تشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة.
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التعليقات على بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو
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