أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنين، على طفلتها الجديدة اسم "بيروت" في إشارة تضامنية مع الشعب اللبناني.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا، أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى.
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في محيط المرفأ، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته والجهات التي تسببت به.
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التعليقات على عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة
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