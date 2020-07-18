عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

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عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنين، على طفلتها الجديدة اسم "بيروت" في إشارة تضامنية مع الشعب اللبناني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا، أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في محيط المرفأ، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته والجهات التي تسببت به.

وسارعت الشعوب العربية وحكومات عدد من الدول العربية والغربية، إلى تقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمساعدة لبنان على تجاوز آثار الفاجعة، فيما أرسلت أخرى مستشفيات ميدانية وأطقمًا طبية.

المصدر: الدستور

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