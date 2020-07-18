

أصاب أمريكي لمدة 4 أيام.. اكتشاف عرض جديد لفيروس كورونا أصاب أمريكي لمدة 4 أيام.. اكتشاف عرض جديد لفيروس كورونا

حذر الأطباء من عرض جديد قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، يتمثل فيما يُعرف بـ"الفواق المستمر".



يأتي هذا التحذير بعد أن ثبتت إصابة رجل يعاني من الفواق لعدة أيام بـ كوفيد-19، على الرغم من عدم وجود أعراض أخرى للفيروس القاتل، إذ تم نقل المريض البالغ من العمر 62 عامًا، ويعيش في ولاية شيكاغو الأمريكية، إلى المستشفى في أبريل حيث لاحظ الأطباء أيضًا أنه يعاني من فقدان الوزن غير المبرر.



وفقًا لتقرير حالة نُشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، كان الرجل مصابًا بالسكري لكنه لم يكن يعاني من الحمى أو التهاب الحلق، ولكنه كان عانى من الفواق المستمر لمدة 4 أيام، وعندما تم اختبار فيروس كورونا كانت نتائجه إيجابية.

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الفواق حالة لا إرادية ويمكن أن تحدث بسبب بعض الأطعمة التي نأكلها أو بسبب المشاعر القوية مثل الإثارة أو التوتر، وهي عبارة عن انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز، الذي هو العضلة الفاصلة بين الصدر والبطن وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنفس، ويُتبع كل انقباض بإغلاق مفاجئ للأحبال الصوتية.وفي الوقت الحالي، تعتبر الأعراض الرئيسية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا التاجي المستجد هي السعال المستمر أو ارتفاع في درجة الحرارة أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، ولكن في حالة رجل شيكاغو، كانت درجة حرارة الرجل عند وصوله إلى قسم الطوارئ 37.3 درجة مئوية وكان معدل ضربات قلبه 96 نبضة في الدقيقة، أي طبيعيا، ثم أجرى الأطباء فحصًا للرئتين ووجدوا أنه يعاني مشاكل فيها.وبعدها نُقل المريض إلى غرفة العزل حيث تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي المحتمل، وتم إرسال مسحة كوفيد-19 للاختبار، وعند وصوله إلى وحدة كوفيد-19، تم قياس درجة حرارته مرة أخرى فوجدوا أنه 38.4 درجة مئوية، وارتفع معدل ضربات قلب المريض أيضًا إلى 104 نبضة في الدقيقة.وضعه الأطباء في عزل محمول وأعطوه عقارا مضادا للملاريا هيدروكسي كلوروكوين، وبعدها ثبتت إصابة المريض بالفيروس.جدير بالذكر أنه نظرًا لأن العلماء يعرفون القليل جدًا عن الفيروس، تستمر الأعراض الجديدة في الظهور، وذكر تقرير العرض الجديد: "نقدم هنا حالة من الفواق المستمر كأعراض عرضية لعدوى كوفيد-19 لرجل يبلغ من العمر 62 عامًا، وعلى حد علمنا، هذا هو أول تقرير لحالة فواق مستمر باعتباره شكوى مقدمة لمريض مصاب بفيروس كورونا".وشدد الأطباء في مركز Cook County Health الموجود في شيكاغو على أنه لا ينبغي استبعاد الأشخاص الذين يظهرون الفواق من الإصابة بفيروس كورونا.وأضافوا: "يجب على الأطباء الحفاظ على تباين عدوى Covid-19 حيث يتم اكتشاف المزيد من الحالات من خلال العروض التقديمية غير النمطية. يجب أن يكون مقدمو الخدمة يقظين وأن يحافظوا على معدات الحماية الشخصية لتجنب التعرض من قبل المريض غير المميز".