«سبيس إكس» تطلق 57 قمرًا صناعيًا للاتصالات

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية يوم 7 أغسطس مجموعة عاشرة من الأقمار الصناعية تضم 57 قمرا صناعيا للاتصالات.
وجاء على موقع الشركة أن صاروخ "فالكون 9" الحامل 57 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" وقمرين صناعيين تابعين لشركة BlackSky الخاصة انطلقت الساعة 01.12 يوم 7 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 08.12 بتوقيت موسكو) من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بفلوريدا.
وهبطت المرحلة الأولى للصاروخ في المحيط الأطلسي بعد مرور 9 دقائق من إطلاقه، مع العلم أن تلك المرحلة كانت قد استخدمت في وقت سابق 4 مرات لإطلاق الصواريخ التابعة للشركة.
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