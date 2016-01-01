

«سبيس إكس» تطلق 57 قمرًا صناعيًا للاتصالات «سبيس إكس» تطلق 57 قمرًا صناعيًا للاتصالات

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية يوم 7 أغسطس مجموعة عاشرة من الأقمار الصناعية تضم 57 قمرا صناعيا للاتصالات.



وجاء على موقع الشركة أن صاروخ "فالكون 9" الحامل 57 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" وقمرين صناعيين تابعين لشركة BlackSky الخاصة انطلقت الساعة 01.12 يوم 7 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 08.12 بتوقيت موسكو) من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بفلوريدا.



وهبطت المرحلة الأولى للصاروخ في المحيط الأطلسي بعد مرور 9 دقائق من إطلاقه، مع العلم أن تلك المرحلة كانت قد استخدمت في وقت سابق 4 مرات لإطلاق الصواريخ التابعة للشركة.

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يذكر أن إطلاق المجموعة العاشرة للأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" تأجلت أكثر من مرة لأسباب مختلفة.جدير بالذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لتزويد المستخدمين بالإنترنت السريع في الكوكب أجمع بفضل نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن 500 كيلوجرام في مدار الأرض. وستضمن شبكة الأقمار الصناعية سرعة الإنترنت 1 جيجابيت في الثانية، ما يناسب معيار 5 جي.ويرى الخبراء أن نشر 11 ألف قمر صناعي في مدار الأرض سيكلف الشركة مبلغا قدره 10 مليارات دولار.