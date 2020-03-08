

مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 2600 راكب.. غدًا مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 2600 راكب.. غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، ٢٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن"، ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، ودبي، وأبوظبي"، ورحلة استثنائية إلى مومباي، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى الغردقة ورحلة داخلية إلى شرم الشيخ، بخلاف ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٦٠٠ راكب.



من جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.