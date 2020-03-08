ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 9 -8- 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
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التعليقات على الريال السعودي بـ 4.26 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 9-8-2020
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