الريال السعودي بـ 4.26 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 9-8-2020

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الريال السعودي بـ 4.26 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 9-8-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 9 -8- 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.63 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.11 جنيه للشراء 42.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.12 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى 40.38 جنيه للشراء و41.58 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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