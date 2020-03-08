أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-8 -2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم، الأحد 9 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأحد 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد وسجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

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