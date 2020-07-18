تشبه البيرة.. خبيرة تكشف أقوى نوع قهوة في العالم

اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي، باعتبارها تحسن المزاج وتنشط الدماغ ، نظرًا لنسبة الكافيين بها ، لكن هناك نوعًا معينًا من القهوة يعتبر هو الأكثر تنشيطًا للجسم على الإطلاق بين كل أنواعها المختلفة .
الكاتبة أولجا إغناتييفنا المختصة في كتابة مدونات عن القهوة ، أوضحت أن قهوة نيترو هي أقوى نوع يساعد على تنشيط الجسم بشكل أكبر من كافة أنواع القهوة الأخرى .
وأوضحت أولجا إغناتييفنا، أن قهوة نيترو يتم إعدادها بطريقة التخمير على البارد ، ويتم تركها لبعض الوقت حيث تتشبع بالنيتروجين باستخدام المعدات التي يتم استخدامها في صناعة البيرة .
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