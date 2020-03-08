بانخفاض 73.4%.. أرامكو السعودية تحقق أرباحا بقيمة 24.63 مليار ريال في الربع الثاني

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بانخفاض 73.4%.. أرامكو السعودية تحقق أرباحا بقيمة 24.63 مليار ريال في الربع الثاني

اعلنت شركة أرامكو السعودية عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.4% بالربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

ووفقا لبيانات الشركة على سوق الأسهم السعودية- "تداول"، اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 24.62 مليار ريال، مقابل 92.59 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح يعود بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وأشارت إلى أنه في المقابل، انخفضت ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

المصدر: صدى البلد

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