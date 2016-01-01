هل يجوز خلع الحجاب أمام أولاد عمي أو خالتي؟.. الإفتاء ترد

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"أنا محجبة وعندي 14 سنة؛ فهل يجوز لي خلع الحجاب أمام ابن عمي أو ابن خالتي الأصغر مني بسنة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».



وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز لك أن تكشفي شعرك أمامهم؛ لأنهم من غير المحارم، وخاصة أنك بالغة.



وتابع أمين الفتوى بالإفتاء: « هم أجانب عنك وأنت بالمثل، بمعني أنهم يحل لهم الزواج بك في يوم من الأيام، وهما ليسوا أخوة لك».

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"هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم، علمًا أن ذراعي ما بين الكتف واليد قد يظهر؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذلك يجوز، ولا حرج عليك، مؤكدًا: « الأمر ليس بهذه الحساسية، ولا نريد أن نشكك في أخلاق الناس بما فيهم المحارم».وواصل المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: أن العلاقة بين الرجل والمرأة أعمق من ذلك بكثير؛ فلا يقتصر التفكير فيها على الأمور الجنسية.ابع أمين الفتوى بالإفتاء: « هم أجانب عنك وأنت بالمثل، بمعني أنهم يحلوا لهم الزواج بك في يوم من الأيام، وهما ليسوا أخوة لك».