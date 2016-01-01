بـ مجموع 240 درجة.. مد فترة التقديم في مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم لمدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، حتى يوم 16 أغسطس 2020، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام الدراسي 2019/ 2020، من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkC1JuIierXWApdWaj_SWOVeTISeEzrnjJEygdv94sX59W4w/viewform

وتضم مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات "منطقة تحيا مصر4".

وأعلنت الوزارة، أنه يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/ 2020 بمجموع 240 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية، ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات، والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

وأوضحت أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة؛ تقديم الأوراق التالية:

- صورة من استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.
- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

المصدر: elbalad

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