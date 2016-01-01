تربية موسيقية حلوان تبدأ اختبارات القدرات.. اليوم



كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

تبدأ كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد الموافق ٩ أغسطس الجاري، اولى اختبارات القدرات لها بينما تعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس الجاري.



يتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.