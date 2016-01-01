تبدأ كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد الموافق ٩ أغسطس الجاري، اولى اختبارات القدرات لها بينما تعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس الجاري.
يتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
وتستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.
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التعليقات على تربية موسيقية حلوان تبدأ اختبارات القدرات.. اليوم
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