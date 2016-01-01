صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة: مجموعي الكلي 0 وأنا مغشتش.. فيديو

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صورة الخبر: الثانوية العامة
الثانوية العامة

قالت الطالبة بسملة عصام، صاحبة واقعة "الصفر" بامتحانات الثانوية العامة، إنها يوم امتحان اللغة الإنجليزية تحرر لها محضر غش، لأنها ساعدت إحدى الطالبات على الغش.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": قبل تحرير محضر الغش وجد أن هناك هاتف مع أحد الطالبات وقامت المراقبه بأخذ الهاتف دون إجراء محضر لتلك الطالبة، وفجأه لاقيت حد جايب الرقم السري الخاص بيا وبيقول للمراقبة هاتي الورقة اللي بالرقم دا وأنا مغشتش والنتيجة ظهرت وجبت صفر".

وعلق نائب وزير التربية والتعليم قائلا، "أحنا في غرفة العمليات بيظهر لنا على الفيس بوك أو الواتس أب أن الورقة تم تسريبها "بالبار كود"، وبناء على ذلك بيتم إحضار الطالب صاحب هذا الكود.

وواصل قائلا: اليوم سيتم النظر في قضية بسملة وننظر في محضر الغش مع الشئون القانونية، مشددا على أن دور الوزارة هو العدالة وتكافؤ الفرص.

المصدر: elbalad

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