كشف الصحفي الفرنسي تييري ميسان، النقاب عن ان أوامر صدرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على مخزن أسلحة تابع لحزب الله في مرفأ بيروت.
وذكر الصحفي الفرنسي في تقرير نشره صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن موقع "شبكة فولتير" ان الانفجار تم بإستخدام سلاح جديد تم اختباره لمدة 7 أشهر في سوريا.
وأوضح الصحفي الفرنسي في تقريره الذي نُشر تحت عنوان "اسرائيل تدمر شرق بيروت بسلاح جديد" ان يكون التدمير تم بإستخدام صاروخ برأسه مكوّن نووي تكتيكي يتسبب في قطر دخان تتميز بالأسلحة النووية، ومن الواضح أن هذه ليست قنبلة ذرية بالمعنى الإستراتيجي.
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التعليقات على سلاح إسرائيلي جديد.. صحفي فرنسي يكشف مفاجآت عن تفجيرات مرفأ بيروت
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