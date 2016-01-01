سلاح إسرائيلي جديد.. صحفي فرنسي يكشف مفاجآت عن تفجيرات مرفأ بيروت

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تفجيرات مرفأ بيروت

كشف الصحفي الفرنسي تييري ميسان، النقاب عن ان أوامر صدرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على مخزن أسلحة تابع لحزب الله في مرفأ بيروت.

وذكر الصحفي الفرنسي في تقرير نشره صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن موقع "شبكة فولتير" ان الانفجار تم بإستخدام سلاح جديد تم اختباره لمدة 7 أشهر في سوريا.

وأوضح الصحفي الفرنسي في تقريره الذي نُشر تحت عنوان "اسرائيل تدمر شرق بيروت بسلاح جديد" ان يكون التدمير تم بإستخدام صاروخ برأسه مكوّن نووي تكتيكي يتسبب في قطر دخان تتميز بالأسلحة النووية، ومن الواضح أن هذه ليست قنبلة ذرية بالمعنى الإستراتيجي.

وذكر التقرير ان السلاح الإسرائيلي الجديد تم اختباره في سوريا على سهل ريفي، ثم في الخليج على المياه ضد السفن العسكرية الإيرانية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في بيئة حضرية.

المصدر: موقع "شبكة فولتير"

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