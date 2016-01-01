طريقة عمل الكيكة الإسفنجية.. بـ 3 طرق مختلفة



الكيكة الاسفنجية الكيكة الاسفنجية

تعد الكيكة الاسفنجية هي افضل الاختيارات للربات المنزل التي تقدمها لأولادها في الاجازات، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية للشيف حسن او طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالكاكاو



الكيكة الاسفنجية للشيف حسن

مقاديرالكيكة الاسفنجية للشيف حسن:

6 بيضات

كوب زيت عافية (قلي)

3 أكواب دقيق أبيض

ظرف ونصف بيكنج بودر

كوب حليب سائل بقري

ظرف فانيليا

ملعقة صغيرة خل أبيض

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

2 كوب سكر أبيض

طريقة عمل الكيك الاسفنجية :

نقدم لكِ طريقة عمل الكيك بخطوات سهلة جدا و عليك مراعاتها بالترتيب لتحصلى على نتائج جيدة

1-نخفق البيض مع الفانيليا لمدة 8دقائق بالخلط الكهربائي بشكل جيد.

2-نضع الخل الابيض مع الكربونات في طبق صغير حتى نحصل على التفاعل الكيميائي (يتفاعل الخل مع الكربونات بحيث يعطي رغوة قوية) ثم نضيفهم للبيض ونتابع الخفق.

3-نضع السكر بالتدريج للخليط ونخفق مدة عشر دقائق تقريبًا حتى يصبح لدينا خليط كثيف جدًا.

4-ثم نضيف الزيت ونخفق دقيقتين أخرى.

4-أخيرًا ننخل الطحين مع البيكنج بودر مرتين لضمان دمج الطحين البيكنج بودر جيدًا ثم نضيفهم للخليط على مراحل وبالتناوب مع الحليب.

5-نحضر القالب الخاص بالكيك لكن ذات ارتفاع عالي وندهن القالب بملعقة زبدة ورشة طحين.

6-نحمي الفرن بدرجة حرارة 19٠ ثم ندخل القالب ولا نفتح الفرن قبل مرور ٥٠ دقيقة حتى لا يدخل الهواء للفرن ونضع أول 10دقائق بحرارة 190درجة ثم نخفض الحرارة ل 150درجة، يستغرق الكيك حوالي 50أو 55 دقيقة حسب حرارة الفرن المستخدم.

7-نزين الكيك بقليل من الكريمة شانتيه البيضاء مع بعض قطع من فواكه الموسم ثم يوضع في طبق التقديم بجانب الشاي الساخن أو العصير الطازج.



ملاحظات على التحضير:

1-يجب الانتباه للون السكر لان السكر البني في هذه الوصفة يعد ثقيل ولا يساعد بنفش الكيك بشكل جيد.

2-يرجى تنفيذ الخطوات بشكل دقيق للحصول على نتائج رائعة وكيكة جبلية مثل الاسفنج من الداخل.

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طريقة عمل3-يمكن إضافة 3ملاعق كاكاو للخليط مع شرط إنقاص 3 ملاعق من الطحين للكيك في حال رغبتنا بكيك بنكهة الكاكاو.طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالكاكاومقادير الكيكة الاسفنجية10 بيض2 كوب سكر بودرة2 1/2 كوب دقيق1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر1/2 ملعقة صغيره فانيلا4 ملعقة كبيرة كاكاو بودرةبرش قشر ليمون1/2 كوب حليب سائل1 قطعة زبدةطريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالكاكاويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء بإعداد الكيك.يخفق البيض والسكر بواسطة الخلاطة الكهربائية، يضاف الطحين، البيكنج باودر، برش الليمون، الكاكاو و الفانيلا مع الإستمرار بالخلط.يدهن قالب الكيك بالطحين ويصب خليط الكيك في القالب.يوضع قالب كيكة الكاكاو الهشة بالفرن لمدة 45 دقيقة، يخرج ويزين بالكريما أو الفواكه ثم يقدم.كما يمكن ان تتعلمي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالشوكولاته للشيف نجلاء الشرشابي او طريقة عمل الكيكة الاسقنجية بالشوكولاته للشيف سالي فؤادطريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالشوكولاتهالمكوّناتدقيق - 3 أكواب‏سكر - كوبانكاكاو بودرة - كوب ونصفزبدة - كوبحليب - كوببيض - 4بايكنغ صودا - ملعقتان صغيرتانبايكنغ باودر - ملعقة صغيرةطريقة عمل لكيكة الاسفنجية بالشوكولاته1- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق، السكر، الزبدة، البيض، كوب من الكاكاو، ملعقة صغيرة من البايكنغ صودا والبايكنغ باودر. أضيفي الحليب واخفقي جيدًا حتى تتجانس المكونات.2- في وعاء صغير، ضعي الكمية المتبقية من الكاكاو والبايكنغ صودا.اضيفي كوب من الماء الساخن واخلطي حتى تتجانس المكونات. أضيفي الخليط فوق المزيج السابق واخلطي مجددًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.3- اسكبي خليط الكيك في صينية فرن مدهونة بالزبدة ومنثورة بالدقيق.4- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ30 دقيقة حتى ينضج الكيك.5- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد على حرارة الغرفة.6- أقلبي الكيك في طبق التقديم. ألف صحة!