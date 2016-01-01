تعد الكيكة الاسفنجية هي افضل الاختيارات للربات المنزل التي تقدمها لأولادها في الاجازات، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية للشيف حسن او طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالكاكاو
الكيكة الاسفنجية للشيف حسن
مقاديرالكيكة الاسفنجية للشيف حسن:
6 بيضات
كوب زيت عافية (قلي)
3 أكواب دقيق أبيض
ظرف ونصف بيكنج بودر
كوب حليب سائل بقري
ظرف فانيليا
ملعقة صغيرة خل أبيض
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
2 كوب سكر أبيض
طريقة عمل الكيك الاسفنجية :
نقدم لكِ طريقة عمل الكيك بخطوات سهلة جدا و عليك مراعاتها بالترتيب لتحصلى على نتائج جيدة
1-نخفق البيض مع الفانيليا لمدة 8دقائق بالخلط الكهربائي بشكل جيد.
2-نضع الخل الابيض مع الكربونات في طبق صغير حتى نحصل على التفاعل الكيميائي (يتفاعل الخل مع الكربونات بحيث يعطي رغوة قوية) ثم نضيفهم للبيض ونتابع الخفق.
3-نضع السكر بالتدريج للخليط ونخفق مدة عشر دقائق تقريبًا حتى يصبح لدينا خليط كثيف جدًا.
4-ثم نضيف الزيت ونخفق دقيقتين أخرى.
4-أخيرًا ننخل الطحين مع البيكنج بودر مرتين لضمان دمج الطحين البيكنج بودر جيدًا ثم نضيفهم للخليط على مراحل وبالتناوب مع الحليب.
5-نحضر القالب الخاص بالكيك لكن ذات ارتفاع عالي وندهن القالب بملعقة زبدة ورشة طحين.
6-نحمي الفرن بدرجة حرارة 19٠ ثم ندخل القالب ولا نفتح الفرن قبل مرور ٥٠ دقيقة حتى لا يدخل الهواء للفرن ونضع أول 10دقائق بحرارة 190درجة ثم نخفض الحرارة ل 150درجة، يستغرق الكيك حوالي 50أو 55 دقيقة حسب حرارة الفرن المستخدم.
7-نزين الكيك بقليل من الكريمة شانتيه البيضاء مع بعض قطع من فواكه الموسم ثم يوضع في طبق التقديم بجانب الشاي الساخن أو العصير الطازج.
ملاحظات على التحضير:
1-يجب الانتباه للون السكر لان السكر البني في هذه الوصفة يعد ثقيل ولا يساعد بنفش الكيك بشكل جيد.
2-يرجى تنفيذ الخطوات بشكل دقيق للحصول على نتائج رائعة وكيكة جبلية مثل الاسفنج من الداخل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية.. بـ 3 طرق مختلفة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق