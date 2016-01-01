تعاني كثير من السيدات من فساد مظهر البشرة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الشمس التى تجعل البشرة اكثر جفافا ما يعرضها لمشاكل لذا فمن الضرورى علاج البشرة وترطيبها بشكل مستمر.
نقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو والعسل وفقا لما أورده موقع "بولد سكاى".
مكونات الماسك:
ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو
ملعقة صغيرة من العسل
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