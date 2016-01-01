

ماسك زبدة الكاكاو والعسل ماسك زبدة الكاكاو والعسل

تعاني كثير من السيدات من فساد مظهر البشرة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الشمس التى تجعل البشرة اكثر جفافا ما يعرضها لمشاكل لذا فمن الضرورى علاج البشرة وترطيبها بشكل مستمر.



نقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو والعسل وفقا لما أورده موقع "بولد سكاى".



مكونات الماسك:

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

ملعقة صغيرة من العسل

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طريقة عمل الماسك:-خلط جميع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو المذابة مع ملعقة صغيرة من العسل.- ضعى الخليط على المناطق المصابة.- اتركه هناك لمدة 30 دقيقة.- اشطف البقايا بالماء الفاتر.- كرر استخدام هذا المزيج أسبوعيًا للحصول على نتائج فوري